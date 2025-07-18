Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Mira: Yıldızlar Savaşı filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Dmitriy Kiselev'in yönettiği film hakkında sorgulanan Mira: Yıldızlar Savaşı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Mira: Yıldızlar Savaşı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Dmitriy Kiselev'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Mira: Yıldızlar Savaşı filminin konusu ne? Mira: Yıldızlar Savaşı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MİRA: YILDIZLAR SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük bir asteroit Dünya'nın yanından geçecektir ve tahminlere göre çıplak gözle görülebilecektir. Arkasında uzun ve güzel bir şekilde parıldayan bir meteor yağmurunu takip etmesi bekleniyor. Tüm ülkelerden bilim insanları bu gösterinin herhangi bir tehlike oluşturmadığı konusunda hemfikir. Ancak birkaç yıldır Mira uzay istasyonunda görev yapan kozmonot Arabov, o kadar da kendinden emin değil. 15 yaşındaki kızı Lera, ilk meteor parçaları gezegene çarpıp yıkıcı felaketlere neden olana kadar babasının karamsarlığından etkilenmez. Arabov, uydu telefonları ve kameraların yardımıyla deniz seviyesinden kilometrelerce yükseklikten çaresizce çocuğunun hayatını bir şekilde kurtarmaya çalışır.

MİRA: YILDIZLAR SAVAŞI OYUNCULARI KİM?

Anatoliy Belyy

Veronika Ustimova

Yevgeniy Yegorov

Darya Moroz

Maksim Lagashkin

Kirill Zaytsev

Andrey Smolyakov

Igor Khripunov

MİRA: YILDIZLAR SAVAŞI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Mira: Yıldızlar Savaşı filminin yapım yılı 2022'dir.