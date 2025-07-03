Arıcı: Ölüm Kovanı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Ayer'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Arıcı: Ölüm Kovanı filminin konusu ne? Arıcı: Ölüm Kovanı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ölüm Kovanı, arıcılık mitolojisine derinden bağlı, evrensel temalara sahip alışılmadık bir ajanın hikayesini konu ediyor. Sevdiği insanların dolandırıldığını öğrenen eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay, intikam almak için harekete geçer. Çok geçmeden yaptığı planı uygulamaya koyan Adam, bu sırada dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğrenir. Dolandırıcıların ajan olarak bildikleri Clay hakkında bilmedikleri çok önemli bir şey vardır. O sadece bir ajan değil, "Beekeeper" olarak bilinen, arıcılık mitolojisine derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanıdır.

ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Josh Hutcherson

Taylor James

Minnie Driver

Jeremy Irons

Jemma Redgrave

Phylicia Rashad

Jessica Maria Gilhooley

Megan Nguyen

Amber Sienna

Emmy Raver-Lampman

David Witts

Bobby Naderi

Sophia Feliciano

Michael Epp

Don Gilet

Rebecca Hazlewood

Adam Basil

Enzo Cilenti

Chelsea Li

Olena Uzliuk

Martin Gordon

Antonina Khyzhniak

Jonathan Cohen

Anthony Gray Hawley

Valentina Novakovic

Reza Diako

Kojo Attah

Arian Nik

Dmytro Havrylov

Akis Sakellariou

Jay Rincon

Dan Li

Rocci Boy Williams

Pedro Minas

Georgia Goodman

Detective Marquez

Liam Edwards

Bharat Mistri

Stephane Fichet

Derek Siow

Dmytro Zavadskyi

Baba Oyejide

Millen Brown

Kevin Golding

ARICI: ÖLÜM KOVANI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Arıcı: Ölüm Kovanı filminin yapım yılı 2024'tür.