Arıcı: Ölüm Kovanı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Ayer'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Arıcı: Ölüm Kovanı filminin konusu ne? Arıcı: Ölüm Kovanı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Ölüm Kovanı, arıcılık mitolojisine derinden bağlı, evrensel temalara sahip alışılmadık bir ajanın hikayesini konu ediyor. Sevdiği insanların dolandırıldığını öğrenen eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay, intikam almak için harekete geçer. Çok geçmeden yaptığı planı uygulamaya koyan Adam, bu sırada dolandırıcıların daha büyük bir amaca hizmet ettiğini öğrenir. Dolandırıcıların ajan olarak bildikleri Clay hakkında bilmedikleri çok önemli bir şey vardır. O sadece bir ajan değil, "Beekeeper" olarak bilinen, arıcılık mitolojisine derinden bağlı güçlü ve gizli bir örgütün eski bir ajanıdır.
ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jason Statham
Josh Hutcherson
Taylor James
Minnie Driver
Jeremy Irons
Jemma Redgrave
Phylicia Rashad
Jessica Maria Gilhooley
Megan Nguyen
Amber Sienna
Emmy Raver-Lampman
David Witts
Bobby Naderi
Sophia Feliciano
Michael Epp
Don Gilet
Rebecca Hazlewood
Adam Basil
Enzo Cilenti
Chelsea Li
Olena Uzliuk
Martin Gordon
Antonina Khyzhniak
Jonathan Cohen
Anthony Gray Hawley
Valentina Novakovic
Reza Diako
Kojo Attah
Arian Nik
Dmytro Havrylov
Akis Sakellariou
Jay Rincon
Dan Li
Rocci Boy Williams
Pedro Minas
Georgia Goodman
Detective Marquez
Liam Edwards
Bharat Mistri
Stephane Fichet
Derek Siow
Dmytro Zavadskyi
Baba Oyejide
Millen Brown
Kevin Golding
ARICI: ÖLÜM KOVANI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Arıcı: Ölüm Kovanı filminin yapım yılı 2024'tür.