Jane'in İntikamı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Gavin O'Connor'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jane'in İntikamı filminin konusu ne? Jane'in İntikamı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
JANE'İN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NE?
Jane Hammond, 8 kurşun yemiş olan ve ölümle pençeleşen kanun kaçağı kocası Bill'i kurtarmak amacıyla, 10 yıldan fazladır görüşmediği eski sevgilisi Dan Frost'tan yardım ister. Zira peşinde azılı bir mafya vardır ve yarım kalan işlerini bitirmek için Bill'in izini saklandığı çiftlik evine kadar sürerler. Dan, Jane'e yardım edecektir ama hiçbir şey karşılıksız değildir...
JANE'İN İNTİKAMI OYUNCULARI KİM?
Joel Edgerton
Ewan McGregor
Noah Emmerich
Rodrigo Santoro
Boyd Holbrook
James Burnett
Sam Quinn
Nash Edgerton
Alex Manette
Jenny Gabrielle
Maisie McMaster
Chad Brummett
Boots Southerland
Lauren Poole
Robb Janov
Linda Martin
Darlene Kellum
River Shields
Todd Stashwick
Kendra Tuthill
Giuseppe Quinn
Jaime Powers
Kristin Hansen
Martin Palmer
Ricky Lee
Ziggy Marley
Sachie Capitani
Darrin Prescott
Craig Branam
Steffen Garcia
Rodger Larance
Jacob Browne
Troy Brown
JANE'İN İNTİKAMI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Canavar filminin yapım yılı 2015'tir.