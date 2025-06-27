Jane'in İntikamı (Jane Got a Gun) filmi konusu | Jane'in İntikamı oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Jane'in İntikamı filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. Gavin O'Connor'un yönettiği film hakkında sorgulanan Jane'in İntikamı filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Jane'in İntikamı filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin Gavin O'Connor'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jane'in İntikamı filminin konusu ne? Jane'in İntikamı oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JANE'İN İNTİKAMI FİLMİNİN KONUSU NE?

Jane Hammond, 8 kurşun yemiş olan ve ölümle pençeleşen kanun kaçağı kocası Bill'i kurtarmak amacıyla, 10 yıldan fazladır görüşmediği eski sevgilisi Dan Frost'tan yardım ister. Zira peşinde azılı bir mafya vardır ve yarım kalan işlerini bitirmek için Bill'in izini saklandığı çiftlik evine kadar sürerler. Dan, Jane'e yardım edecektir ama hiçbir şey karşılıksız değildir...

JANE'İN İNTİKAMI OYUNCULARI KİM?

Natalie Portman

Joel Edgerton

Ewan McGregor

Noah Emmerich

Rodrigo Santoro

Boyd Holbrook

James Burnett

Sam Quinn

Nash Edgerton

Alex Manette

Jenny Gabrielle

Maisie McMaster

Chad Brummett

Boots Southerland

Lauren Poole

Robb Janov

Linda Martin

Darlene Kellum

River Shields

Todd Stashwick

Kendra Tuthill

Giuseppe Quinn

Jaime Powers

Kristin Hansen

Martin Palmer

Ricky Lee

Ziggy Marley

Sachie Capitani

Darrin Prescott

Craig Branam

Steffen Garcia

Rodger Larance

Jacob Browne

Troy Brown

JANE'İN İNTİKAMI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Canavar filminin yapım yılı 2015'tir.