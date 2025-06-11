Kanal D'nin en sevilen yapılmları arasında yer alan Eşref Rüya'nın 13. bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin hayranları, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya'nın yeni bölüm konusunu ve fragmanını araştırıyor. Peki Eşref Rüya yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili ve Büşra Develi'nin yer aldığı Eşref Rüya, ekranların en sevilen yapımları arasında yerini aldı. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da izleyicilerden tam puan alan Eşref Rüya'nin yeni bölüm fragmanı ve neler yaşanacağı da merak konusu oldu. İşte Eşref Rüya 13. bölüm fragmanı...

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EŞREF RÜYA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Eşref ve Nisan, duygularını itiraf edince dönüşü olmayan bir yola girerler. Nisan, Eşref'in tehlikeli dünyasında aşka yer olamayacağını bilse de Eşref'le bir gelecek hayali kurmaktan kendini alamaz. Eşref ise, Rüya'dan sonra ilk kez birisine karşı bu denli yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığı içindedir.

Yetimler tarafında Eşref'in başa geçişi için düzenlenecek merasim gündem olurken, Kadir her an ifşa olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çaresiz kalan Kadir, Çiğdem'in sinsi planlarına sığınmak zorunda kalacaktır. Yeraltı dünyasındaki konumu ve Nisan'la ilişkisi arasında büyük bir ikilemde kalan Eşref, kararlarını alt üst edecek beklenmedik bir gelişme ile karşılaşacaktır

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EŞREF RÜYA OYUNCULARI

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.