atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi 195. yeni bölümü ile izleyici ile buluşacak. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 195. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Kuruluş Osman 195. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Kuruluş Osman dizisi tüm bölümleri için tıklayın Kuruluş Osman 195. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, 195. bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Emre Bey'in paylaştığı dizinin ekranlara gelecek olan 195. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 195. bölüm bilgileri...

KURULUŞ OSMAN GEÇEN BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

OSMAN BEY, CLAUDIUS VE ROMA ORDUSUYLA ÇETİN BİR SAVAŞA GİRİYOR!

Osman Bey, değişen dengelere rağmen Bizans muhafızlarını püskürterek büyük bir tehdit olan Roma ordusunu durdurmayı başarır. Ancak uçlardaki tehlike henüz geçmemiştir. Obanın içinde hâlâ bir hain saklanmaktadır. Osman Bey bu sinsi düşmanı ortaya çıkarmak için nasıl bir oyun kuracaktır?

YİĞİT'TEN BALA HATUN'A HAİN PLAN!

İktidar hırsıyla gözü dönen Yiğit, yardımcısı Eleni ile birlikte Bala Hatun'u öldürmek için alçakça bir plan yapar. Ancak bu karanlık planın sonunda Yiğit, açığa çıkmamak için neye başvuracaktır?

CLAUDIUS'TAN KAYI OBASI'NA ALÇAK SALDIRI!

Osman Bey'e karşı kini her geçen gün büyüyen Claudius, gözü dönmüş şekilde Kayı Obası'na saldırır. Bu hain saldırının ardından Claudius, Osman Bey'in eline düşer. Artık yolun sonu görünmüştür. Osman Bey'in gazabı Claudius'un üzerine nasıl çökecek?

SOFIA İLE SON HESAPLAŞMA!

Yalnızca intikam için yaşayan Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'la bir kez daha karşı karşıya gelir. Bir kez daha mağlup olan Sofia, obada herkesin önünde infaz edilir. Ezeli düşmanlık sona mı eriyor? Osman Bey, bu belayı sonsuza dek ortadan kaldırabilecek mi?

YİĞİT, ÖZ KARDEŞİNİ DAHİ GÖZDEN ÇIKARIYOR!

Art arda alınan yenilgilerle köşeye sıkışan Yiğit, öz ağabeyi Koca Bey'i bile gözden çıkarır. Koca Bey, kardeşinin hainliğini öğrenince ne yapacaktır?

Yiğit, ihanetiyle yüzleşip, bedelini ödeyecek mi?

OSMAN BEY'İN BÜYÜK HEDEFİ NE?

Uçlarda büyük bir varoluş mücadelesi veren Osman Bey, yeni hedefiyle Anadolu'yu sarsmaya hazırlanıyor. Kazandığı zaferlerle Türkmenlerin kalbine umut tohumları eken Osman Bey'in bu büyük hedefi ne olacak?