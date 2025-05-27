Show TV'nin popüler dizisi Bahar 48. bölüm fragmanı ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolde yer aldığı dizi genç bir kadının yaşam mücadelesini konu ediniyor. Bahar 49. bölüm fragmanı full izle aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Bahar dizisi Show TV ekranlarında Salı akşamları izleyici ile buluşuyor. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 49. bölüm fragmanı izleme linki ve detaylar haberimizde...

BAHAR 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar operatör doktor olmasının sevincini ve haklı gururunu yaşarken, hem Çağla'nın evlilik teklifine "Evet" demesi hem de Gülçiçek ve Reha'nın düğünü mutlulukların çoğalacağının ilk sinyallerini veriyor.

Öte yandan nikah masasında Bahar ile şahit konumunda yer alan Evren'in "Seninle masanın bu tarafında da buluşmak varmış" sözleri geçmişin yaralarını yeniden hatırlatıyor. Timur'un Amerika'ya gidecek olması dikkat çekerken; haber bülteninde bahsi geçen uçak kazası ise büyük merak konusu oluyor.

BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAHAR KONUSU NEDİR?

Bahar (Demet Evgar), başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu (Mehmet Yılmaz Ak)'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır. Bahar'ın doktoru Evren (Buğra Gülsoy), onu kurtarmaya kararlıdır.

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.

Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi için bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır!

BAHAR OYUNCULARI