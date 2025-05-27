Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ve her bölümüyle izleyiciyi derinden etkileyen Kral Kaybederse, Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Diziseverler, Kral Kaybederse 15. bölüm izle, son bölüm full tek parça gibi aramalarla dizinin en yeni bölümüne ulaşmak istiyor. Tüm gelişmeleri ve yeni bölüme dair ayrıntıları sizler için derledik.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse Star Tv'de yayınlanıyor. İzleyiciye ekrana kilitleyen yapım ile ilgili Kral Kaybederse 15. bölüm izle, Kral Kaybederse son bölüm izle full tek parça sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

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KRAL KAYBEDERSE 15. BÖLÜM ÖZETİ

Nikah masasında yaşanan kriz, birçok sorunu beraberinde getirir. Özlem'in varlığı, Kenan ve Handan'ın mutluluğuna bir kez daha engel olur. Yürek burkan sitemleriyle dikkat çeken Özlem, adeta acınası bir haldedir. Ancak son gördüklerinin ardından, sevdiklerinin de desteğiyle hayata tutunmak için bir hamle daha yapar.

Handan ise yaşananların ardından duyduğu rahatsızlığı Kenan ile paylaşır. Artık aynı şeyleri tekrar yaşamak istemeyen Handan'dan beklenmedik hamleler gelir. Kenan'ı ise gizemli bir kişiyle kurduğu bağlantının ardından, geçmişe dayanan büyük bir yüzleşme beklemektedir.

Öte yandan Güllü, Kaşif'i de ilgilendiren bir konu sebebiyle büyük bir heyecana kapılır.

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜM İZLE

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.