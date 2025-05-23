TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri 90'lı yılların İstanbul'una götürüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Bir Zamanlar İstanbul 16. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Bir Zamanlar İstanbul izleyicinin dikkatini çekti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Bir Zamanlar İstanbul 16. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Ali, Çetin'in "Ali beni itti!" demesiyle suçlu ilan edilir ve doğrudan nezarete alınır. Burada Tahir'in uyguladığı şiddet, olayın ardında başka hesapların döndüğünü düşündürür. Çetin ise hastanede gözlerini açar açmaz, olayın seyrini değiştirecek bir karar alır: Ali'yi suçlayan ifadesini geri çeker. Peki ama neden? Gerçekten hatırladıkları mı değişmiştir, yoksa birileri Çetin'i susturmuş mudur?

Ferhat organ mafyasının elinden kurtarılmayı beklerken, Gökhan yuvasını kurtarmak için çabalar. Birçok şeyi eline yüzüne bulaştıran Gökhan, kot teslimatı gibi görünen şeyin, yasadışı bir operasyonun parçası olmasının gün yüzüne çıkmasının üstesinden gelebilecek midir? Celal ise Elif'e karşı hissettiklerini saklamaya çalışsa da, atölyeye yapılan operasyona sessiz kalabilecek midir?

Ali serbest kalır kalmaz Bekir'in ölümünün ardındaki gizemi çözmek için harekete geçer ama gerçeklere ulaşmak yetersiz deliller, korkudan susan tanıklarla hiç kolay değildir. Çetin ve Tahir, Ali'nin araştırmalarını yakından takip ederek onu susturma planları yapar. Ali'yi yeni tehlikeler bekler. Üstelik Seher ile arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Seher, Ali'nin babasına duyduğu şüphe nedeniyle hayal kırıklığı yaşar ve güveni yerle bir olur. Yüzük artık parmağında taşıyabileceği bir sembol değildir o nedenle Ali'ye geri verir ve bambaşka bir hayata adım atmak ister.

Seher yurtdışındaki bir programa gitmeye karar verirken, Ali de hiç beklenmedik bir kişiye beklenmeyen bir teklifte bulunur. Yeni bir hayat ikisi için de her şeyi unutmanın tek yolu mudur? Yoksa şimdiye kadar her sorunu atlatmayı başaran çiftin birbirlerine duydukları sevgi bu sorunun üstesinden de gelebilecek midir?

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.