Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ve her bölümüyle izleyiciyi derinden etkileyen Kral Kaybederse, Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Diziseverler, Kral Kaybederse 14. bölüm izle, son bölüm full tek parça gibi aramalarla dizinin en yeni bölümüne ulaşmak istiyor. Tüm gelişmeleri ve yeni bölüme dair ayrıntıları sizler için derledik.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse Star Tv'de yayınlanıyor. İzleyiciye ekrana kilitleyen yapım ile ilgili Kral Kaybederse 14. bölüm izle, Kral Kaybederse son bölüm izle full tek parça sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

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KRAL KAYBEDERSE 14. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan, Özlem'in boşanma kararının ardından hiç zaman kaybetmeden Handan'la hayatında yeni bir sayfa açmayı planlar. Handan ise Kenan'ın bu hızlı ve duygusuz yaklaşımından rahatsız olur; ilişkiye dair çekincelerini dile getirir. Devamında, derin düşüncelere dalan Kenan'ın aklı Özlem'e takılır. Onu arar ve ulaşmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Özlem, Kenan'la ayrıldıktan sonra zor anlar yaşamaktadır. Telesekreterinde Kenan'ın sesini duymasıyla gözlerini açar ve var gücüyle hayata tutunmaya çalışır.

Bu sırada Güllü, eşi Kaşif'in ani rahatsızlığı sebebiyle zor anlar yaşar; ambulans çağırarak yardım bekler. Güllü'nün telaşı ve Kaşif'in sağlık durumu çevrede büyük endişe yaratır.Kenan'ın kendisine emanet ettiği özel hediyeyi kaybeden Fadi ise büyük bir sıkıntı içindedir. Kenan'ın mesafeli tavrı karşısında, onunla olan ilişkisini ve işini kaybetme korkusu yaşar.

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KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, Ayşen Gürler, İdil Yener, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.