Star TV ekranlarının yeni dizisi Kral Kaybederse, Salı akşamlarına renk katmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve gerçek bir hikayeye dayanan dizinin başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz paylaşıyor. İşte Kral Kaybederse yeni bölüm fragman bilgileri...

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse izleyicinin ilgisini çekti. Yapımını OGM PICTURES'ın üstlendiği, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor. Kral Kaybederse yeni bölüm fragmanı, Kral Kaybederse 15. bölüm fragmanı izle full detayları haberimizde...

KRAL KAYBEDERSE 15. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KRAL KAYBEDERSE GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kenan, Özlem'in boşanma kararının ardından hiç zaman kaybetmeden Handan'la hayatında yeni bir sayfa açmayı planlar. Handan ise Kenan'ın bu hızlı ve duygusuz yaklaşımından rahatsız olur; ilişkiye dair çekincelerini dile getirir. Devamında, derin düşüncelere dalan Kenan'ın aklı Özlem'e takılır. Onu arar ve ulaşmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Özlem, Kenan'la ayrıldıktan sonra zor anlar yaşamaktadır. Telesekreterinde Kenan'ın sesini duymasıyla gözlerini açar ve var gücüyle hayata tutunmaya çalışır.

Bu sırada Güllü, eşi Kaşif'in ani rahatsızlığı sebebiyle zor anlar yaşar; ambulans çağırarak yardım bekler. Güllü'nün telaşı ve Kaşif'in sağlık durumu çevrede büyük endişe yaratır.Kenan'ın kendisine emanet ettiği özel hediyeyi kaybeden Fadi ise büyük bir sıkıntı içindedir. Kenan'ın mesafeli tavrı karşısında, onunla olan ilişkisini ve işini kaybetme korkusu yaşar.

KRAL KAYBEDERSE KONUSU NEDİR?

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan'ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem'in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan'ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan'la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Ferhat Yılmaz, İsmail Demirci ve Müjde Uzman gibi isimler yer alıyor.