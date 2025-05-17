TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 180. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 180. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 180. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin önümüzdeki hafta yayımlanacak olan yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı yeni bölüm bilgileri ve fragmanı...

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 180. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Kaya Ailesi, Taner'in doktoru bulmasını beklerken, Selma'nın okulunda bir gezi düzenlenecektir. Gezi sırasında neler yaşanacaktır? Süleyman, doktordan aldığı iyi haberle yaşam sevincini bulur. Süleyman kasabalı çocuklar için ne yapacaktır?

Fidan, Behçet'in yalan söylemesinden dolayı kırılır. İkili arasında neler olacaktır? Hüseyin'in borçlu olduğu kişiler kasabaya gelir. Hüseyin'i kurtarabilmek için Seyfettin ne yapacaktır?

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 180. bölüm fragmanı izle