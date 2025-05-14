Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümü, diziseverler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı, çocukluk aşkını ararken türlü maceralarla karşılaşan Eşref'in hayatını anlatan Eşref Rüya'nın yeni bölümü, 14 Mayıs Çarşamba günü ekrana geliyor. İşte Eşref Rüya 8. bölüm bilgileri...

Kanal D'nin, yapımını Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan yeni dizisi Eşref Rüya izleyiciden tam not aldı. Dizinin yeni bölümü ile ilgili araştırma yapanlar için Eşref Rüya 8. bölüm izle full, Eşref Rüya son bölüm izle tek parça sorgularının yanıtı haberimizde...

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EŞREF RÜYA 8. BÖLÜM ÖZETİ

Eşref, kimseye boyun eğmeyeceğini göstererek Nusret'e karşı büyük bir hamle yapmıştır. Nisan, kariyeri için yakaladığı fırsatı Eşref uğruna tepmeyi göze alsa da ileride onu daha büyük sürprizler bekler. Yetimler'in aşiretle olan kavgası yeraltı dünyasının büyüklerini rahatsız etmeye başlayınca iki taraf için de beklenmedik bir gelişme olur. Bu sırada Yakup Baba'nın giderek kötüleşen durumu, Yetimler'de köklü değişikliklerin olacağının habercisidir.

Eşref'in başa geçmesini engellemek için elinden geleni ardına koymayan Kadir, Nisan'a giderek yaklaşmaya başlamıştır. Aşk ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşan Kadir, her zaman yanında durmaya söz verdiği Eşref'e ihanet etmeyi göze alabilecek midir?

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EŞREF RÜYA KONUSU NEDİR?

Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Eşref Tek, geçmişiyle hesaplaşırken beklenmedik bir karşılaşma hayatını altüst eder. Özgürlüğüne kavuştuğundan beri peşinden koştuğu hayali, onu tehlikeli bir yol ayrımına sürükleyecektir.

Diğer tarafta, ideallerine tutunmaya çalışan genç müzisyen Nisan, hayallerine ulaşmak için büyük bedeller ödemek zorunda kalır. Eşref'in sahibi olduğu otelde sahne almasıyla yolları kesişen ikili, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir girdabın içine çekilir.

Güç savaşlarının kızıştığı yeraltı dünyasında dengeler değişirken, herkesin kendi oyununu oynadığı bu mücadelede aşk, ihanet ve sadakat sınanacaktır.

EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Eşref Rüya'nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.