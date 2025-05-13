Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 45. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitliyor. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan ve Tuba Ünsal'ın paylaştığı her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 45. bölüm izleme linki haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 45. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Mahkemeye çıkan Mehmed'in elinin kesilmesine hüküm verilmişti, ancak Hristo Osmanlı adaletini görünce davasından geri çekilir. Böylece Hristo'nun dönüşüm hikayesi başlar. Mehmed ise yeni bir dönemin başladığını vezirlerine bildirme niyetindedir, yeni usulü Çandarlı'ya anlatır. Fetihlerini de sürdürmek isteyen Mehmed artık yüzünü garba döneceğini duyurur.

Şeyhülislam, Fatıma'yı Saltuk'a verir ve toy hazırlıkları başlar. Ancak şehre gelen beklenmedik yabancı, Fatıma'nın yeni bir maceraya girmesine sebep olur. Fatıma'nın ortadan kaybolması, Saltuk'u ve diğerlerini de harekete geçirir. Saltuk, Fatıma'yı aramaktadır. Fatıma kimin peşine düştü? Saltuk Fatıma'yı bulabilecek mi?

Harem'de ise yaprak dökümü vardır. Mara, hareme ve hatunlara veda eder. Sultan Mehmed ona yeni bir görev tevdi etmiş, bu sebeple Sırbistan'a dönüyordur. Harem'de de artık yeni başlangıçlar ufukta görünmemektedir.

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ VE SON BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI OYUNCULARI

Serkan Çayoğlu

Selim Bayraktar

Fikret Kuşkan

Tuba Ünsal

Seçkin Özdemir

Teoman Kumbaracıbaşı