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G.Saray Erkek Basketbol Takımı İstanbul'a döndü G.Saray Erkek Basketbol Takımı İstanbul'a döndü 13:11
F.Bahçeli o isim Çizme yolcusu! F.Bahçeli o isim Çizme yolcusu! 12:55
Okan Buruk'tan flaş kaleci kararı! İşte G.Saray'ın kupa finali 11'i Okan Buruk'tan flaş kaleci kararı! İşte G.Saray'ın kupa finali 11'i 12:31
Yılmaz Osimhen ve Icardi arasında tercihini yaptı! Yılmaz Osimhen ve Icardi arasında tercihini yaptı! 12:30
G.Saray'da kupa mesaisi! G.Saray'da kupa mesaisi! 12:03
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemi açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemi açıklandı! 11:34
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G.Saray'dan yeni sezon bombası! F.Bahçe çok isteyip alamamıştı G.Saray'dan yeni sezon bombası! F.Bahçe çok isteyip alamamıştı 10:59
Lemina'dan Osimhen açıklaması! Lemina'dan Osimhen açıklaması! 10:54
Trabzonspor Türkiye Kupası finaline odaklandı! Trabzonspor Türkiye Kupası finaline odaklandı! 10:18
G.Saray kupada 24. kez final sahnesinde! G.Saray kupada 24. kez final sahnesinde! 09:57
F.Bahçe'ye büyük piyango! 60 milyon Euro... F.Bahçe'ye büyük piyango! 60 milyon Euro... 09:50
G.Saray'da son dakika gelişmesi! Morata... G.Saray'da son dakika gelişmesi! Morata... 09:16