Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 57. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 57. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 57. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 57. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kont Balian, kalesini kaybetmenin öfkesiyle okunu doğrulttuğunda, kimsenin hesaplamadığı bir şey olur ve Mila kendini Selahaddin'e siper eder. Şemse'nin doğum sancıları nihayete erer. Ali'nin doğumu, hem bir müjde hem de bir dönüm noktasıdır; hemen ardından Kerek'in fethi gerçekleşir. Öte yandan Kral Baldwin, siyasal zemini yatıştırmak adına Selahaddin'e barış teklifinde bulunmayı düşünür, ancak bunu sindirmekte zorlanır. Bu sırada içerden gelen başka bir kriz patlak verir: Kadı Fazıl, Zeyneb'in şikâyetiyle Kaymaz tarafından zindana atılmış, durum Karategin aracılığıyla Sultan'a iletilmiştir. Selahaddin, yeni bir fitneyle daha yüz yüzedir. Bu karmaşadan faydalanmak isteyen William ise Kaymaz'la gizli ittifaklar kurarak altının gücüyle Selahaddin'e karşı bir cephe oluşturmanın peşindedir. Hedef açıktır: Eyyubîleri Müslümanların gözünde küçük düşürmek. Kraliçe Maria'nın planları da bu yöndedir.

Ancak bu çalkantılı dönemde yalnızca dış cephede değil, İslam dünyasında da tehlikeli fay hatları belirginleşmektedir. Zengi soyundan gelen Mevdud'un oğlu olan İzzeddin Mesud, Selahaddin'in sultanlığını tanımadığını açıkça ilan eder; Zengi mirasını Selahaddin'e bırakmak istemez. Bu da Selahaddin'in yalnızca Haçlılarla değil, Müslüman kardeşleriyle de mücadele etmesi gerektiğini gösterir. Yine de Selahaddin, ümmeti bölmemek adına İzzeddin'i birliğe ve tevhide davet eder ancak bu çağrı yanıtsız kalır. Diğer yandan Guy, kendi ihtiraslarını bastıramaz hale gelmiş; Baldwin'in ruhen çöktüğünü, zırhının elinden alındığını düşünmektedir. Ona göre, artık yalnızca hafif bir esinti yeterlidir Baldwin'i devirmek için; ama önce Selahaddin'le barış sağlanmalıdır. Oyun derinleşmekte, cepheler çoğalmaktadır. Peki ya zafer kimin olacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 57. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE