TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri 90'lı yılların İstanbul'una götürüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Bir Zamanlar İstanbul 14. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Bir Zamanlar İstanbul izleyicinin dikkatini çekti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Bir Zamanlar İstanbul 13. bölüm fragmanı, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı izle sorgularının yanıtı haberimizde...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 13. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Bekir'in kaybı, Ali'yi büyük bir vicdan muhasebesine sürüklerken, Külhan'a karşı yanan intikam ateşini giderek büyütür.

Ali'nin intikam planını körüklemek isteyen Çetin'in sinsice kurduğu oyunlar sessizce işler ama gizli defteri olayların akışını değiştirir.

Kaçakçılık ve ihanet dolu sırlar bir bir ortaya dökülürken, Ali'nin yürüttüğü operasyonlar dengeleri alt üst eder. Ancak Külhan'ın yeni hamlesi, Ali ve Seher'in ailesinin üzerine karanlık bir gölge gibi çöker. Tüm bunlar yaşanırken Çetin, avcı olarak mı kalacak, yoksa kendi tuzağında av mı olacak?

Tuna Ailesi'nde Gökhan'ın yükselişi ve Çiğdem'in yaklaşımı, Fidan'ın şüphelerini derinleştirir. Ferhat'ın hikâyesi, Emin'in kalbinde yen biri kapı açarken, Özlem'in kendi duygularını sorgulamaya başlamasına neden olur. Dernekte ise dergi çalışmaları ummalı bir halde devam ederken Aygül ile Gökçe arasında çatışmalar kendini belli etmeye başlar ve Metin onların arasında kalır.

Ali ve Seher'in ailelerinin buluşması, Elif'e büyük bir üzüntü yaşatır. Ailesi olarak gördüğü insanlardan uzaklaşmaya başlar. Fidan ve Jale de bu birlikteliği istemediklerini kendilerine has yöntemlerle gösterir. Ali ile Seher birlikte olabilmek için sadece dışarıdaki düşmanlarla değil aileleriyle de mücadele etmek zorunda kalırlar.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.