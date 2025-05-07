BÜYÜK BEYAZ FİLMİ - Büyük Beyaz Filminin Konusu ne? Büyük Beyaz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Büyük Beyaz filminin konusu gündemde yerini aldı. Büyük Beyaz ne zaman çekildiği araştırılmaya devam ederken, filmin başrol oyuncuları da sorgulanan konuların başında geliyor. Yönetmen koltuğunuda Martin Wilson'in oturduğu Büyük Beyaz filminin konusu, karakterleri ve başrol oyuncuları haber detaylarında...

Katrina Bowden, Aaron Jakubenko ve Te Kohe Tuhaka rol aldığı 2021 yapımı "Büyük Beyaz" filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Televizyonda sinemaseverler ile buluşacak filmde köpekbalıklarıyla karşılaşan bir grubun adada mahsur kalması izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken gerilim türündeki Büyük Beyaz filminin detayları haberimizde...

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir grup arkadaş, eğlenceli zaman geçirmek için deniz uçağı ile uzakta bulunan bir adaya gider fakat adaya vardıklarında kötü bir sürprizle karşılaşır. Çok geçmeden köpek balıklarının çok da uzaklarında olmadığını fark eden grup, dönüş yolunda uçaklarının arıza yapmasıyla kendilerini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Grup, suyun altıda insan yiyen köpekbalıklarının bulunduğu kıyının 100 mil ötesinde bir salda mahsur kalır.

Peki, köpekbalıklarından kurtulabilecekler midir?

BÜYÜK BEYAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

👉Aaron Jakubenko

👉Katrina Bowden

👉Kimir Tsukakoshi

👉Tatjana Alexis

👉Tim Kano