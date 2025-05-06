Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 45. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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BAHAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Özel hayatında darbe üstüne darbe yiyen Bahar için hastanede de sular durulmamaktadır. Peran'ı ziyaret eden ünlü bir gazetecinin hayatı birden tehlikeye girince, tüm riskleri alıp müdahale etmek zorunda kalan kişi yine Bahar olur. Bahar, zor koşullar altında riskli bir karar alarak ölümle yaşam arasında gidip gelen hastasını hayata bağlamaya çalışırken, bu sıra dışı operasyon, tüm dikkatleri Peran'ın üzerine çekecektir.

Öte yandan Cem'in dönüşü Umay ve Parla arasında eski defterleri yeniden açar. Bir yanda Evren ve Naz giderek daha da yakınlaşırken yaşanan hiç beklemedik bir gelişme Bahar'ı altüst edecektir.

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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI