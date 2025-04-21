Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 53. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 21 Nisan Pazartesi günü yayımlanan 53. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 21 Nisan Pazartesi günü 53. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 53. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 53. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 53. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 53. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Selahaddin ve Kont Balian karşı karşıya gelmiştir. Balian'ın akıl hocası Yudas, Sultan Selahaddin'in esiri olmuştur. Şayet Balian askerlerini geri çekmezse Yudas'ın sonu görünmektedir. Balian'ın kararı ne olacaktır? Lord Guy'dan kimsenin haberinin olmaması Baldwin'in huzursuz eder. Sybilla ve William'ın kurduğu tuzağın bir neticesinde Lord Guy, suikastin hedefi olmuştur. Peki ölmüş müdür yoksa yaşıyor mudur?

Börü, emre itaatsizliğinin cezasını ağabeyinin kestiği cezayla ödeyecektir: İdam! İnfaz gerçekleşecekken Turabatılır ve Selahaddin'in boynuna kılıcı dayar! Börü'nün serbest bırakılmasını ister. İdamdan kurtulan Börü için yeni bir hikâye başlamaktadır: Kont Balian'ın kalesinde ağabeyi Sultan Selahaddin'e karşı savaşmak. Ancak Balian buna inanmaz. İkna olması Selahaddin'i öldürmesi için Börü'nün yardım edip etmeyeceğine bağlıdır. Selahaddin ise İbelin'i Balian'ın elinden almadıkça durmamaya kararlıdır.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş

Şemse: Gökçe Türkan

Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu

İbelinli Balian: Ozan Dolunay

Karategin: Olgun Toker

Sibylla: Gülper Özdemir

Kral Amalrik: Devrim Evin

Luzinyanlı Guy: Berk Erçer

Mila: Elif Doğan

Kadı Fazıl: Uygar Özçelik

Cemşit: Barış Yıldız

Yaruki: Şahin Irmak

Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil

Adsız: Celal Al

Cevher: Sarp Aydınoğlu

Şaver: Atılgan Gümüş

Latif: Arif Diren

Ömer Mella: Erdinç Gülener

Melike: Ekin Türkmen

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 50. bölüm izle

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