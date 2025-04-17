TRT 1'in yeni soluklu dizisi Bir Zamanlar İstanbul izleyicinin dikkatini çekti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Bir Zamanlar İstanbul 10. bölüm izle full, Bir Zamanlar İstanbul son bölüm tek parça izle detayları haberimizde...

TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri 90'lı yılların İstanbul'una götürüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Peki, Bir Zamanlar İstanbul 10. bölüm izle full, Bir Zamanlar İstanbul son bölüm tek parça izle sorgularının yanıtı haberimizde...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Ali her adımı karanlık güçler tarafından izlenmesine rağmen memleketin kaderini değiştirecek o kaseti ele geçirmeyi başarır. Bir taraftan kaseti TRT'ye ulaştırmaya çalışan Ali, diğer taraftan dostlarıyla beraber kasette ismi geçen mühendisleri korumak için harekete geçer ama mühendislere ulaşmak isteyen sadece onlar değildir. Külhan da mühendislerin peşine düşerken kendisinin peşinde olanlardan habersizdir. Kim av kim avcı olacaktır?

Ogün babasının ölümünün intikam ateşiyle yanarken, Kenan'ın ölümü derinlerdeki hesaplaşmaları da alevlendirir. Bu yaşananların F-16 yerel modernizasyon yazılım projesini Yunanlılara vermek isteyen mühendislerin isimleri ortaya çıkmasında etkisi olacak mıdır? Yoksa son bir darbe ile her şey engellenecek midir?

Seher ise emniyet sorgusunda dimdik durup babası Çetin'e karşı Ali'nin masumiyetine olan inancıyla parmaklıklar ardında bir sınav verir. Ali ülke mücadelesinin yanında Seher'in özgürlüğe kavuşması için de çabalar ama aşkları git gide artan engelleri aşabilecek midir?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.