SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 16 Nisan Çarşamba 2025 - Survivor'da en son kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU 16 Nisan Çarşamba 2025 - Survivor'da en son kim kazandı?

Yıllardır televizyon severler tarafından en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star-Gönüllüler arasında heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı 2025 sezonunda 16 Nisan Çarşamba günü dokunulmazlık oyunu oynandı. Peki, 16 Nisan 2025 Survivor Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 16.04.2025- 22:04