Survivor dokunulmazlık oyunu 12 Nisan: Dokunulmazlık kimin oldu? All Star - Gönüllüler

Survivor'da yeni sezon tüm heyecanıyla devam ederken 12 Nisan Cumartesi günü yayımlanacak yeni bölüm için nefesler tutuldu. Dominik'te adaya veda edecek ismin belirlenmesinde kritik öneme sahip olan haftalarda kimin kazandığı, programı takip edenler tarafından merak ediliyor. İşte Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2025- 14:44