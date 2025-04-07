Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 21. bölümü ile ekrana geliyor. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full konularını sizler için derledik.

Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir seyirciden tam not aldı. Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAK ŞEHİR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Alya annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan'ın gücüyle alakalı olduğunu düşünse de Fikriye'nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan Alya'nın değişen ruh halinin altında ne sakladığını merak ederken Alya öz annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan'a anlatır. Alya'nın acısını Fikriye'yi göndererek dindireceğini düşünen Cihan, Fikriye'ye gidiş biletini uzatır. Fikriye ise geliş amacını Cihan'a söylerken artık buralardan kolay kolay gidemeyeceğinin de sinyalini çok açıkça verir.

Nare, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat'i alırken Şahin bu sefer onu bu yolda yalnız bırakmaz. Kendi gibi aynı imkansızlığın içinde olan Kaya'ya gizliden destek veren Şahin, Zerrin için son bir iyilik yaptığının bilincindedir.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.