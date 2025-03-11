Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 38. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 38. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 38. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 38. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Osmanlı ordusu, Konstantiniyye kuşatmasında geri dönülmez bir aşamaya gelir. Sultan Mehmed, savaşın seyrini değiştirecek büyük hamleyi devreye sokar. Çandarlı, bu adımın risklerini sorgularken, Zağanos tereddütsüz destek verir. Aynı zamanda Sultan Mehmed, kurdurduğu tersanede hummalı bir çalışma yürütülür, gemiler karadan yürütülerek Haliç'e indirilmek üzere büyük bir hazırlık vardır. Bizans, beklemediği bu hamleye karşı koyabilecek mi?

Şehir içinde gerilim artar. Konstantinos, Francesco ve Notaras arasındaki anlaşmazlık büyür. Halkın morali bozulur, Genadius ise mevcut karmaşayı kendi çıkarları için kullanır. Şehrin surları kadar, iç düzeni de sarsılmaya başlar. Ancak en büyük darbe içeriden gelir. Demetrios'un Osmanlılarla gizli bir ittifak kurduğu ortaya çıkar. Francesco, onu yakalatır ve Konstantinos'un önüne çıkarır. Kendi kardeşi tarafından ihanete uğrayan Demetrios zindana atılır, Maria ise onu kurtarmak için harekete geçer.

Sultan Mehmed, Galata Konsolosu Gio ile kritik bir görüşme yapar, şehrin kuşatmasını diplomatik hamlelerle güçlendirir. Aynı anda Osmanlı topları Bizans surlarını dövmeye başlar, Şahi topları Bizans savunmasını içeriden çökertir. Çandarlı, bu stratejinin risklerini dile getirirken, Mehmed tüm kararlarını uygulamaya koyar.

Ve artık büyük taarruz başlar! Osmanlı ordusu, surlara yüklenir, şehrin direnci kırılmaya başlar. Konstantinos, içerideki ihanetlerle ve Osmanlı'nın ezici gücüyle aynı anda mücadele etmek zorunda kalır.