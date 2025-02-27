TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, izleyicileri 90'lı yılların İstanbul'una götürüyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini paylaştığı dizi, güçlü hikayesi ve çarpıcı karakterleriyle ekranlara iddialı bir giriş yaptı. Peki, Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle full, Bir Zamanlar İstanbul son bölüm tek parça izle sorgularının yanıtı haberimizde...

TRT 1'in yeni soluklu dizisi Bir Zamanlar İstanbul izleyicinin dikkatini çekti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizide, Hüseyin Avni Danyal, Murat Daltaban, Deniz Celiloğlu, Kaan Taşaner, Şebnem Dönmez, Özge Özder, Didem Balçın, İpek Karapınar, Mirza Bahattin Doğan, Ümit Kantarcılar, Serdar Özer, Gurur Çiçekoğlu ve Nihal Koldaş gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle full, Bir Zamanlar İstanbul son bölüm tek parça izle detayları haberimizde...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR ZAMANLAR İSTANBUL GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Ali, kendisi ve arkadaşlarının gözaltına alınmasının şokunu yaşarken, Pusat'ın elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasıyla bir şok daha yaşar. Serpil emniyete kamp kurup oğlunu almadan ayrılmayacağını Çetin Müdür'e söyler. Çetin Müdür, Ali ve arkadaşlarını dize getirdiğini düşünüp onları serbest bırakır. Müdür haklı mıdır? Ali zulme boyun eğecek midir? Bu olanlar ikili arasında resmen bir savaş başlatır ve bu savaşın bir cephesi daha vardır: Seher.

Çetin kızı Seher'i Ali'den uzak tutabilecek midir? Çetin'in olduğu gibi kaderin de bu ikili için bir planı vardır. Dekan, Ali ve Seher'e yeni bir görev verir. Bu görev Ali için bir fırsattır ve o tüm engellere rağmen aşkının da peşinden gider. Ama Seher, sevgisi ve mantığı arasında sıkışıp kalmış; Ali'nin gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır. Kaderin planı mı yoksa Çetin'in planı mı kazanacaktır?

Kenan kaybolan silahlarını bulmak için herkesi karşısına almaya, Ali ise olayları çözmeye kararlıdır. Çember daralır ve Ali iki hayat birden yaşamak zorunda kalır. Ali artık gündüz bir şair, gece ise bir Köroğlu'dur. Bu ikili yaşam Seher'le aralarındaki aşkı imkânsıza yaklaştırırken, gündüz ile gece birbirine girmeye başlar.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Aynı üniversitede okuyan Ali ve Seher, bir münazara sırasında tanışır ve yolları kesişir. "Bir insanı suça iten toplum mudur, yoksa kendi seçimleri mi?" sorusu, onların hem düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmasını sağlar. İkili, zalimlere karşı omuz omuza verdikleri mücadeleyle İstanbul'un suç dünyasını altüst eder.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL OYUNCULARI

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı Bir Zamanlar İstanbul oyuncu kadrosunda ayrıca Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi deneyimli isimler bulunuyor.