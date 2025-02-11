TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 34. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 35. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 35. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baltaoğlu Süleyman, çadırında kanlar içinde bulunur. Sultan Mehmed, derhal tahkikatın başlatılmasını emreder. Bu kan hangi el tarafından döküldü? Gerçekler ortaya çıkabilecek mi?

Hızır Çelebi, zanlıları vicdanlarıyla baş başa bırakır. Mehmed ise beklemekten yana değildir, adaletin gecikmesi fethe zarar verebilir mi? Öte yandan Çandarlı, tahkikatın vakit kaybı olduğunu söylerken, perde arkasında neler dönmektedir?

Bali Bey, suçlamaların odağındayken akıncılarla yeniçeriler arasında sular durulacak mı? Bir pusu haberi, ortalığı yeniden karıştırır. Mehmed, bu düğümü çözebilecek mi?

Zağanos ve Bali Bey ibret taşına getirilir. Köstenceli Hamza, sürpriz bir hamle yaparak tüm dengeleri değiştirir. Peki, bu tahkikatın sonunda gerçek fail açığa çıkabilecek mi?

Diğer yandan Saltuk, Battal'ın şehadet haberini getirir. Fatıma üzerindeki gölgeyi kaldırmak için mi bu fedakârlığı yaptı? Şimdi gözler Mehmed'in vereceği hükümde…

Don Francesco

Konstantin, akıncıların şehre bu kadar yaklaşmasından rahatsız. Yeni bir plan mı devreye girecek? Don Francesco'nun Konstantiniyye'ye geleceği haberi gündeme bomba gibi düşerken, Konstantin çareyi Francisco adında bir savaşçıda mı arayacak?

Sarayda ve cephede gerilim her geçen gün tırmanıyor. Peki, bu düğüm çözülebilecek mi? Hak yerini bulacak mı? Fethe giden yolda taşlar yerine oturabilecek mi?