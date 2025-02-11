Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 34. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 34. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 34. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 34. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Baltaoğlu Süleyman, çadırında kanlar içinde bulunur. Sultan Mehmed, derhal tahkikatın başlatılmasını emreder. Bu kan hangi el tarafından döküldü? Gerçekler ortaya çıkabilecek mi?

Hızır Çelebi, zanlıları vicdanlarıyla baş başa bırakır. Mehmed ise beklemekten yana değildir, adaletin gecikmesi fethe zarar verebilir mi? Öte yandan Çandarlı, tahkikatın vakit kaybı olduğunu söylerken, perde arkasında neler dönmektedir?

Bali Bey, suçlamaların odağındayken akıncılarla yeniçeriler arasında sular durulacak mı? Bir pusu haberi, ortalığı yeniden karıştırır. Mehmed, bu düğümü çözebilecek mi?

Zağanos ve Bali Bey ibret taşına getirilir. Köstenceli Hamza, sürpriz bir hamle yaparak tüm dengeleri değiştirir. Peki, bu tahkikatın sonunda gerçek fail açığa çıkabilecek mi?

Diğer yandan Saltuk, Battal'ın şehadet haberini getirir. Fatıma üzerindeki gölgeyi kaldırmak için mi bu fedakârlığı yaptı? Şimdi gözler Mehmed'in vereceği hükümde…

Don Francesco

Konstantin, akıncıların şehre bu kadar yaklaşmasından rahatsız. Yeni bir plan mı devreye girecek? Don Francesco'nun Konstantiniyye'ye geleceği haberi gündeme bomba gibi düşerken, Konstantin çareyi Francisco adında bir savaşçıda mı arayacak?

Sarayda ve cephede gerilim her geçen gün tırmanıyor. Peki, bu düğüm çözülebilecek mi? Hak yerini bulacak mı? Fethe giden yolda taşlar yerine oturabilecek mi?