Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun yeni bölümü için "Bahar 34. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...

Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 34. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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BAHAR 34. BÖLÜM ÖZETİ

Kalbi duran Gülçiçek ölümle pençeleşirken, karantinadan kurtulan Bahar annesini kaybetme fikriyle yüzleşmeye hazır değildir. Öte yandan, Timur'u kaybetme korkusu Rengin'i derinden sarsar.

Timur'un aldığı beklenmedik bir karar, ikilinin ilişkisini geri dönüşü olmayan bir krize sürükler. Tüm bu çalkantıların ortasında hastende gizemli bir cinayet vakası gündeme gelir.

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