Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 34. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...
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BAHAR 34. BÖLÜM ÖZETİ
Kalbi duran Gülçiçek ölümle pençeleşirken, karantinadan kurtulan Bahar annesini kaybetme fikriyle yüzleşmeye hazır değildir. Öte yandan, Timur'u kaybetme korkusu Rengin'i derinden sarsar.
Timur'un aldığı beklenmedik bir karar, ikilinin ilişkisini geri dönüşü olmayan bir krize sürükler. Tüm bu çalkantıların ortasında hastende gizemli bir cinayet vakası gündeme gelir.
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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar
- Buğra Gülsoy
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hatice Aslan
- Ecem Özkaya