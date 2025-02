Can Borcu yeni bölüm fragmanı | atv Can Borcu 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

atv ekranlarında yayına başlayan Can Borcu dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerden yine tam puan aldı. Avukat Mehmet'in, eşinin ölümünün ardından kızıyla arasındaki bağları yeniden inşa etmek isterken karşılaştığı zorlukları, yasak aşkları, ihtirasları ve içsel çatışmaları anlatan dizinin 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. İşte detaylar...

Can Borcu 8. bölüm fragmanı izle | Başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı atv'nin yeni dizisi Can Borcu, yeni bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alan dizi, dramatik öyküsüyle diziseverlerin beğenisini topladı. Yeni bölümün ardından 8. bölüm fragmanı araştırılan Can Borcu'nun yeni bölüm bilgilerini sizler için derledik.

CAN BORCU GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLDU?

Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrendikten sonra Handan'nın da bunu bildiğini öğrenen Emel, gizli planları, hesapları ve geçmişin gölgesinde yeni gerilimleri beraberinde getirir.

Ferit, büyük bir adım atarak sevdiği kadının hayatında kalıcı bir yer edinmek isterken, Yasemin ailesi ve aşkı arasında zor bir karar vermek zorunda kalır.

Handan, geçmişin izlerini silmeye uğraşırken, çalışmaya başladığı atölyede beklenmedik gelişmelerle yüzleşir.

Mehmet'in evini kurşunlatan Dayı Hakan, Mehmet'e yeni ve büyük sorunlar çıkaracağını belli eder.

Yaşar, tehlikeli bir planın içine sürüklenirken, Şükran'dan sakladığı gizemli çocuk kimdir?

Mehmet ve Handan arasındaki sırları öğrenen Emel, Mehmet'i tehdit ederek sinsi planlarını devreye sokar ve bir teklifte bulunur. Mehmet'in bu teklife vereceği cevap bütün dengeleri değiştirecektir.