Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 92. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 92. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 92. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizinin 92. bölümü 31 Ocak Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 92. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran, Suna ve Ferit'in ağır yaralandığı bir saldırının ardından, aile üyeleri hastane koridorlarında hem fiziksel hem de duygusal bir sınav verir. Kazalar zinciri, ailenin iç dinamiklerini altüst ederken sırlar ve pişmanlıklar su yüzüne çıkar. Ferit'in desteği, Seyran için bir nefes alma alanı yaratır. Seyran, bu zorlu süreçte Ferit'e olan güvenini ve sevgisini yeniden keşfeder. Ancak Ferit'in gözü kara hareketleri ve intikam planları, Seyran'ı bir kez daha endişelendirir.

Halis Ağa'nın en güvendiği adamı Cengiz'in gelişi, evde merak uyandırır. Görevi, Ferit'e göz kulak olmaktır. Büyükhanım'ın geçmiş hesaplaşmaları ve Abidin'in hataları, aileyi bir kez daha paramparça eder. Bu sırada hayatta kalma savaşı veren Suna'dan gelen bir haber, hikayeyi yepyeni bir boyuta taşır.

YALI ÇAPKINI 92. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE