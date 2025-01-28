Show TV'nin sevilen dizisi Bahar, ilk bölümünden bu yana izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonun ilk bölümü için "Bahar 32. bölüm full izle" aramaları hız kazanırken detaylar haberimizde...
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BAHAR 32. BÖLÜM ÖZETİ
Timur ve Umay'ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren'i köşeye sıkıştırırken; Rengin'in duydukları karşısında aldığı şok edici karar, herkesi geri dönüşü olmayan bir yola sürükler.
Hastanede Tolga'nın şahit olduğu bir olay ise Timur'un hayatında büyük sorunlara yol açar. Diğer yandan, Efsun'un düğün hazırlıkları için bitmek bilmeyen istekleri, Bahar'ı maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürüklerken Bahar'ın aradığı çözüm bir telefon uzağındadır.
BAHAR 32. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar
- Buğra Gülsoy
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hatice Aslan
- Ecem Özkaya