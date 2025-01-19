TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 129. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 129. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 129. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 129. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 129. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 129. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 129. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkut, masada Kraliçe'nin kararını açıklayacakken Zeynep'in kaçırıldığı haberini almıştır. Korkut'un tek hedefi operasyona zarar vermeden kardeşini kurtarmaktır. Ejder'in dönüşü ise dengeleri alt üst edecektir. Onun varlığı, karanlığın gölgesini her yere taşıyacak, korkunun ve kaosun gerçek yüzü olacaktır.

Altay ve Neslihan kurdukları plan sayesinde Kraliçe'nin kimliğini öğrenmeye çok yakınlardır. Selen ise bunu önleme ve Kraliçe'yi uyarma peşindedir. Düşmanı elinden kaçırmak istemeyen Altay kendini riske atarken Neslihan onun başarılı olacağına emindir. Altay kimseye zarar gelmesine izin vermeyecektir.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 129. bölüm fragmanı izle