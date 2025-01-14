TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 30. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 32. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanı izleme linki...

TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarih dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezona bomba gibi döndü. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. "Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izle, Mehmed: Fetihler Sultanı 32. bölüm fragmanı" sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

MEHMED: FETİHLER SULTANI 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Mehmed, Yeniçeriler arasında alevlenen isyan girişimini sert bir şekilde bastırmış, Orta Ağalardan Ali Haydar'ın liderliğindeki kalkışmayı ağır bir şekilde cezalandırmıştır. Ali Haydar ve beraberindeki isyancılar, bu kalkışmanın bedelini canlarıyla ödemiştir. Öte yandan Mehmed, Battal ve Bali Bey'e, Payitaht'tan gelen kervana pusu kuranların başlarını almaları için emir vermiştir. Battal ve Bali Bey, bu görevi yerine getirmek üzere yola çıkmışlardır.

Kervanın geçişini engellemek için Eşkiya Dugin ile işbirliği yapan Ferhat, kethüdası Beşir aracılığıyla eşkıyaların bölgede daha uzun süre kalması karşılığında onlara altın göndermiştir. Ancak Battal ve Bali Bey, Dugin'in izini bulmuş, Ferhat'ın kethüdası Beşir'i yakalayarak Sultan Mehmed'in huzuruna çıkarmışlardır. Dugin ve Beşir Ferhat Paşa'yı ele verecek midir? Ferhat Paşa'nın hain olduğu ortaya çıkacak mıdır?

Şahi Topu Ateşlenir: Tek Hedef Konstantiniyye!

Osmanlı ordugahında günlerdir süren gergin bekleyiş sona ermiş, nihayet taarruz için hiçbir engel kalmamıştır. Sultan Mehmed, kararlılıkla vezirlerine, kumandanlarına ve tüm askere hücum emri verir. Mehmed, zaferin anahtarı olarak gördüğü Şahi topunun başına geçer. Güçlü bir hamleyle ateşlemeyi yapar ve devasa top güllesi, St.Romanos Kapısı'nın bulunduğu surlarda büyük bir gedik açar. Bu durum, Osmanlı ordusu daha da cesaretlendirir.

Yeniçeriler, akıncılar ve azaplar, Mehmed'in haykırışlarıyla birlikte saldırıya geçer. Ancak Bizans tarafı, bu saldırıya hazırdır. Napolili okçular, ok yağmurlarıyla Osmanlı saflarını hedef alır. Grejuva ateşi, alev alev yanarak Osmanlı askerlerini geri püskürtürken, surlardan dökülen kızgın yağlar saldırıyı daha da zorlaştırır.

Osmanlı askerleri, tüm direnişe rağmen ileri atılmaya devam eder. Ancak kayıplar ağır olur. "Bu savaşta er ile sultan birdir." diyen Mehmed'i dış ve iç surlar arasında neler beklemektedir? Konstantiniyye bu büyük taarruzun ardından İstanbul olabilecek midir? Sultanı bu savaşta neler bekliyordur? Zafer açılan gedikten Osmanlı ordusunun olabilecek miydi?