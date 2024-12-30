Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Uzak Şehir izleyicilerin dikkatini çekti. Kanada ve Mardin arasında bağlantı kurulan dizinin oyuncu kadrosu da göz kamaştırıyor. Uzak Şehir dizisi 8. bölüm izle full, Uzak Şehir son bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

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UZAK ŞEHİR 8. BÖLÜM ÖZETİ

Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olur. Alya yaptığının doğru olduğunu düşünüp kendini savunsa da Alboralar da bunun karşılığı ihanet olarak görülür. Alya Cihan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Demir'in sahip olduğu hastanede işe başlar. Aradığı huzuru çalışarak bulacağına inanan Alya'nın hayatı Sadakat 'in hamlesiyle yeni bir çıkmaza sürüklenir. Sadakat Alya'yı her bir koldan sıkıştırmaya çalışırken en güçlü silahı olarak da Cihan Deniz'i görür.

Konu anneliği olunca gözü hiçbir şey görmeyen Alya, oğlunu Sadakat 'ten korumak için karşısında ne kadar sağlam kalabilecektir? Şahin'in Cihan'la arasının bozulmasını fırsat bilen Ecmel, oğlunu Alboraların başına getirmek için düğmeye basar. Şahin babasının dolduruşuyla bastığı tetik hem Nare'yle olan geleceğini hem de Albora ailesindeki yerini tamamıyla değiştirmeye neden olur. Sadakat ezeli düşmanları olarak gördüğü Ecmel ve Alya'ya yaptıklarının bedelini ödetmek için ikisine de ayrı ayrı savaş açar. Tarafsız bölgede kalamayan Cihan, yara almadan bu savaşta kendini, ailesini koruyabilecek midir?

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.