TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 127. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 127. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 127. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 127. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 127. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 127. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 127. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yapılan tatbikat sonucunda projenin başarısı kanıtlanır. Bir sonraki aşamada pürüzlerin ortadan kaldırılması hedeflenir. Altay düşmanın sıradaki hamlesini öğrenmek için görevlendirilir. Akif Başkan'ın emri ile Korkut'un görevine son verilir. Akif Başkan, onun duyguları ve amacı arasında ikilemde kaldığını düşünse de Korkut kendinden emindir. Korkut'a gelen bir mesaj ise işlerin seyrini tamamen değiştirecektir.

İhsan Hoca'ya yapılan işkenceler sonucunda Kate projenin içeriğini öğrenmiştir. Düşmanlar yeni saldırılar için plan kurarlar. Altay ve Neslihan'ın amacıysa bu planları engellemektir. Altay ve Neslihan görevlerinde emin adımlarla ilerlerken Kraliçe onlara tehlikeli tuzaklar kurmaktadır. Ama Altay ne olursa olsun onları bozguna uğratacaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 127. bölüm fragmanı izle