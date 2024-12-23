Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir seyirciden tam not aldı. Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı izle, Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı full sorguları yapılırken detaylar haberimizde...

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UZAK ŞEHİR GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Alya çocuğunun geleceği için Cihan'la nikah masasına oturması Sadakat 'in nefretini iyice körükler. Sadakat Alya'ya dünyayı zindan etmek için eziyetlerinin dozunu git gide arttırsa da Alya bu cephedeki savaşını korkmadan sürdürür. Cihan Deniz'i bir Albora gibi büyütmeye ant içmiş olan Sadakat, Alya'yı hiçe sayarak bu yeminini gerçekleştirmek için ilk adımını atar ve Alya bu toprakların gerçeğiyle bir kere daha ama bu defa çok daha sert bir haliyle yüzleşir.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.