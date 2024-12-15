TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 125. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 125. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 125. yeni bölüm bilgileri...

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TEŞKİLAT 125. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 125. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 125. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 125. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Neslihan ve Altay, İhsan Hoca ile birlikte Makinist tarafından tuzağa düşürülür. Asansör Makinist'in kontrolündeyken Altay kurtuluş yolu bulmak için büyük riskler alır.

Korkut ona ve Hamdi'ye kurulan tuzağın peşini bırakmaz. Bunun arkasında olanlara cezasını vermekte kararlıdır ama onu farklı zorluklar beklemektedir.

Altay, üvey abisi Tufan ile karşı karşıya gelirken Neslihan da İrfan Hoca'nın Albay Nazım'ı tanıdığını öğrenmiştir. İkisi de farkında olmasalar da geçmişleri ile karşı karşıya geleceklerdir. Ama ne olursa olsun Kraliçe'nin onlara bu yolda engel olmasına izin vermeyeceklerdir.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 125. bölüm fragmanı izle