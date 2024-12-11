Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 174. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Kuruluş Osman, merakla beklenen 174. son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 174. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı dizi, özellikle tarih severler tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte Kuruluş Osman dizisi 174. bölüm ile ilgili tüm detaylar..

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonu ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 174. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey, Sofia'nın gizlediği şeyi bulmak için gittikleri manastırda Poena'nın (Halime) attığı okla yaralanmıştır. Osman Bey oku kimin attığını görebilecek midir? Osman Bey yarasına rağmen Sofia ile Lucas'ı alt etmeden oradan çıkmamakta kararlıdır. Sofia, Poena'yı oradan çıkartmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Lucas ve Sofia, Osman Bey'e rağmen manastırdan çıkmayı nasıl başaracaktır?

Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'un sonunu getirmek için Poena'yı (Halime) kullanmakta kararlıdır. Bunun için Poena'nın obaya girmesi gerektir. Sofia bunun için nasıl bir plan yapacaktır? Evlat acısı nükseden Bala Hatun, Halime'nin mezarına gider. Poena bulduğu ilk fırsatta Bala'yı öldürmek için hamle yapar. Bala Hatun, öldü sandığı kızı tarafından hançerlenecek midir?

Karesi Bey, Osman Bey'e savaş açar. Lucas da bu savaşta Karesi Bey'in yanında olacağını söyler. Begüm Hatun, Karesi Bey'in planlarını Osman Bey'e ulaştırır. Begüm Hatun'un Osman Bey'e çalıştığını anlayan Karesi Bey, Begüm Hatun'u öldürecek mi?

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👉KURULUŞ OSMAN 174. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)