Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 27. bölüm izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezonuyla izleyici karşısına geçti. Sezon arasında olduğu süre boyunca arama motorlarında sıklıkla araştırılan dizi 27. bölümü ile yayınlanıyor. TRT 1'de Salı akşamları ekrana gelen dizi Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanıyor. Mehmet: Fetihler Sultanı 27. bölüm izleme linki ve son bölüme dair detaylar haberimizde...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 27. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 27. BÖLÜM ÖZETİ

Surları aşmak ve Konstantiniyye'yi almak için her yolu deneyen Mehmed, yeni bir şahi topu döktürürken aynı zamanda yer altından yapacağı ilerleme için dehliz kazdırmaktadır. Önlerine çıkan büyük bir kaya parçasının üstesinden gelemeyen lağımcıların imdadına ustaların ustası Satılmış Ağa yetişir. Bu sırada Konstantiniyye'deki casuslarından Mustafa'nın şehit olmasıyla, bir tek Fatıma kalmıştır. Fatıma'dan Mehmed'e gelen önemli haber, savaşın seyrini değiştirebilecek niteliktedir. Peki bu haber nedir?

Öte yandan, Mehmed'in Konstantiniyye'deki kuşatmasına dayanabilmek için Papa ile görüşüp yardım isteyen Guistiniani, istediği yardımı almış ve kendisine sadık bir komutan olan John Grant ile birlikte yardımları Konstantiniyye'ye getirmektedir. Mehmed, bu yardım gemilerini durdurmayı başarabilecek midir?

Karısı, çocukları ve tüm ailesi Yanoş tarafından alçakça katledilen Battal, intikam yemini eder. Peki, Battal amacına ulaşıp Yanoş'u öldürebilecek midir?

Notaras, kızı Anna'nın Guistiniani ile olan duygusal bağını tasvip etmez ve onun Konstantinos ile evlenmesini ister. Ancak Anna'nın intiharı, Notaras'ın bütün planlarını alt üst eder. Notaras'ın bu beklenmedik durum karşısında yapacağı yeni hamle ne olacak? Anna hayatta kalacak mı?

Diğer tarafta, giderek gücünü pekiştiren Kalender, kendisine karşı rahatsızlık duyan ve varlığına tahammül edemeyen Kurtçu ile karşı karşıya gelmektedir. Yeni bölümde, bu iki Kalender ile Kurtçu arasındaki çekişme nasıl bir boyut kazanacak ve Kalender'in hamleleri olayların seyrini nasıl etkileyecektir?