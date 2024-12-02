Yönetmen koltuğunda Uğur Karaaslan'ın oturduğu Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Kalpazan dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Dizinin 7. bölümü ile ilgili araştırma yapanlar "Kalpazan 7. bölüm izle" sorgusu yapıyor. İşte Kalpazan yeni bölüm özeti ve 7. bölüm izleme linki...
KALPAZAN 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KALPAZAN 7. BÖLÜM ÖZETİ
Tarık, Adem'den parayı artık onun için basmasını ister. Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler.
Adem ise Tarık'ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir. Tarık'ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister. Bir yandan Adem de Tarık'ı araştırmaya başlar.
KALPAZAN OYUNCULARI
- Timuçin Esen
- Çağlar Ertuğrul
- Şükran Ovalı
- Deniz Baysal
- Sarp Akkaya
- Deniz Hamzaoğlu
- İlker Kızmaz
- Ali Seçkiner Alıcı
- Osman Alkaş
- Sinan Arslan
- Aslı İçözü
- Güler Göksun
- Çağla Naz Kargı
- İlker Yağız Selçuk