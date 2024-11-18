TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin merakla beklenen 34. bölümü fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları sorgulanıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

Tarih kokan konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin, 34. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazartesi günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Emir Selahaddin, Kahire'nin ortasına düşen okun peşindedir. Mısır vezirine kendini siper eden Kadı Fazıl, kaygılıdır. Vezir Şaver Nureddin Zengi'ye borcunu, halkı Zengiler'e karşı kışkırtarak kapatma telâşındadır. İşe Komutan Mahmud'u, Yaruki ve Karategin'in eliyle darağacına çektirerek başlar. Tuttuğu okun ucunu bırakmayan Emir Selahaddin, Şaver'in foyalarını ortaya dökmeyi başaracak mıdır? Kudüs'e giden yolun Kahire'den geçtiğini bilen Sultan Nureddin, yaşanan hezimetin hesabını soracaktır. Acaba Sultan'ın içindeki yangın neleri ateşe verecektir?

Kudüs cihetinde Giyom, Bakras'ta işlediği günahın bedeli için mahkemededir. Sibylla'nın yüreği ağzında, Guy'ın ağzı kulaklarındadır. William'sa renk vermez. Mila, Mısır'daki esrarengiz olayların failini Selahaddin'in kulağına fısıldayarak intikam plânına yaklaşır. Şemse Kudüs'e varmış, nihayet annesine dair bir iz bulmuştur. Kral Amalrik bir kararın eşiğindedir. İbelin, uyuyan canavar Chatillon'un mu yoksa ilkelerinden ödün vermeyen Balian'ın mı kucağına bırakılacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 34. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE