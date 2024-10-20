TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 116. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 116. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 116. yeni ve 20 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 20 Ekim Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 116. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 116. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 116. BÖLÜM ÖZETİ

Altay'a gelen telefon onun duygularını alt üst eder. Tam kardeşinin ölümünü kabullenmişken Selen'in sesini duymasıyla yeniden umutlanır.

Altay davette kendini riske atarak toplantı planını öğrenmiştir. Onun sayesinde Neslihan düşmanın neyin peşinde olduğunu anlar ve önemi daha da artan çantanın bir an önce geri alınmasını amaçlar. Korkut'un beklenmedik bir şekilde Suat'ın tuzağından kurtulması Suat'ı ve masayı şoka uğratır. Hamdi bir kez daha Korkut'u takdir eder. Korkut ise atlattığı riske rağmen operasyonu sürdürmeyi başarır. Altay Selen'i bulmak için en ufak izlerin peşine düşer. Bu onu ve Neslihan'ı hem çantaya, hem de tehlikeye yaklaştıracaktır.

👉TEŞKİLAT 116. BÖLÜM İZLE

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