TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan yeni sezonda da dorukta. Teşkilat dizisi 20 Ekim Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 116. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...
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TEŞKİLAT 116. BÖLÜM ÖZETİ
Altay'a gelen telefon onun duygularını alt üst eder. Tam kardeşinin ölümünü kabullenmişken Selen'in sesini duymasıyla yeniden umutlanır.
Altay davette kendini riske atarak toplantı planını öğrenmiştir. Onun sayesinde Neslihan düşmanın neyin peşinde olduğunu anlar ve önemi daha da artan çantanın bir an önce geri alınmasını amaçlar. Korkut'un beklenmedik bir şekilde Suat'ın tuzağından kurtulması Suat'ı ve masayı şoka uğratır. Hamdi bir kez daha Korkut'u takdir eder. Korkut ise atlattığı riske rağmen operasyonu sürdürmeyi başarır. Altay Selen'i bulmak için en ufak izlerin peşine düşer. Bu onu ve Neslihan'ı hem çantaya, hem de tehlikeye yaklaştıracaktır.