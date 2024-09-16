Ekranların yeni dizisi Yalan Kanal D ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. 16. bölümü ile dikkat çeken dizide Kadir'in ağabeyi Kenan'ı Melike yüzünden öldürmüş olabileceğinden şüphelenen Yaman hem Melike hem de Kadir'i sorgulamaya başlar. Yalan 16. bölüm fragmanı için ise araştırmalar hız kazandı...

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan 16. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İlk bölümden bu yana büyük beğeni toplayan Yalan yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kanal D Yalan 16. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

YALAN 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YALAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kadir'in ağabeyi Kenan'ı Melike yüzünden öldürmüş olabileceğinden şüphelenen Yaman hem Melike hem de Kadir'i sorgulamaya başlar. Melike, Kadir'in yok yere suçlanmaması için elinden geleni yaparken; Kadir, Yaman ve Melike arasında bir yakınlık olup olmadığını anlamaya çalışır. Cengiz ve Hülya da, geçmişte Kadir ve Melike arasında yaşananları çözmeye başlar.

Bu sayede Kadir'in suçlu durumuna düşmesi çok daha kolay olacaktır. Seher'le boşanmayı artık kafasına koymuş olan Kadir, beklenmedik bir anda yaptığı teklifle Melike'yi şaşırtır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış gibi görünen Berrin, Yusuf Kaleli'ye ulaşarak Haluk'un korkulu rüyasını gerçeğe çevirir. Melike'nin atölyesine gelen haciz onu zor durumda bırakırken, Duru işe el atar. Tuna'nın da yardımıyla Melike'ye büyük bir sürpriz hazırlarlar. Hazal'ın şirkette attığı sahte imzaları ifşa eden ve onu sıkıştıran Haluk, en beklemediği anda karşısında Melike'yi bulur. Fakat bu sefer aralarındaki gerilim, tüm yalanların son bulduğu bir restleşmeye dönüşür. Haluk, Melike'yi ortadan kaldırmaya kararlıyken, beklenmedik hamle Yusuf ve Berrin'den gelir. İçine düştüğü çukurdan çıkmaya çalışan Berrin ise yine Melike'yi hedef gösterir. Fakat bu sefer Duru'yu da yanına çekmiş gibidir.

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike'yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal'la yakınlık kurabilmek için verecektir.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat gibi tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan'ın yönetmen koltuğunda Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor.

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner

Feyyaz Duman

Eylül Tumbar

Yeşim Ceren Bozoğlu

Özge Borak

Emir Benderlioğlu

Serra Pirinç

Atakan Hoşgören

Renan Bilek

Kubilay Tunçer

Zeynep Eronat