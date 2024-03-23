💥ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 23 Mart Cumartesi Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '23 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 23 Mart Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? Büyük ikramiyenin 211 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2024- 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024- 12:42