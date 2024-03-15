TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı ilk bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. “Kara Ağaç Destanı”nda; 1950 ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 4. bölüm izle aramaları hız kazanırken 4. bölüm izleme linki haberimizde...

Kara Ağaç Destanı TRT 1 ekranlarında her hafta Cuma akşamları yayınlanıyor. Dönem dizisi severlerin dikkatini çeken Kara Ağaç Destanı 4. bölüm izleme linki sorgulanıyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kara Ağaç Destanı 4. bölüm linki haberimizde...

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KARA AĞAÇ DESTANI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan'ın, Osman Ağa'nın ölümüyle ilgili söyledikleri ve Merdo'nun Latif Bey'e teslim edilmesi Ömer'i hayal kırıklığına uğratır. Merdo adım adım infaza götürülürken Ömer, onu kurtarmak için kendi yöntemleriyle hareket etmeye karar verir.

Sultan, babasının kendi eliyle yaptığı beşikte beklenmedik bir gizeme rastlar. Bu gizemin peşine düştüğünde beşiğin daha büyük bir sırrın parçası olduğunu anlar. İşin içinden çıkamayınca Sultan'ın yolu Asiye'ye düşer. Asiye bir yandan büyük sırrı açığa çıkarmakla tehdit eden esrarengiz kadınla baş etmeye çalışırken diğer yandan Sultan'ın zorlu sorularına cevap vermek zorundadır.

Ömer'le arası bozulan Celal Ağa, tek varisinin elinden kaydığını gördüğü anda, tavrını değiştirir. Ömer'i kaybetmeyi göze alamayınca Latif Bey ile karşı karşıya gelir. Latif Bey, uğradığı hakaretin karşısında öyle bir hamlede bulunur ki Kara Ağaç'ta dengeler sil baştan değişir.

KARA AĞAÇ DESTANI 4. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN KARA AĞAÇ DESTANI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NEDİR?

Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunacak.

KARA AĞAÇ DESTANI OYUNCULARI

Emre Kıvılcım

Meltem Akçöl

Olgun Şimşek

Özlem Conker

Arman Uslu

Merih Öztürk