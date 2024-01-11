Sakla Beni 11. Bölüm izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sakla Beni, oyuncu kadrosu ve konusuyla beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 11. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yapılan sorgularda, Sakla Beni yeni bölümü izle, Sakla Beni son bölüm izle, Sakla Beni dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. İşte Sakla Beni dizisinin yeni bölümü...

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 11 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek 11. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 11. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ 11. BÖLÜM KONUSU

Ziya Bey'in kararıyla Kadir'in yeniden sahneye çıkması Naz'ın, İncila'yı Ozan ile evlendirme hayallerini suya düşürür. Bu karar ortamı yeniden kaosa sürükleyip Atıf ve Ziya'yı karşı karşıya getirirken, öfke kılıçlarının bir kez daha çekilmesine neden olur. Kendi kararlarını almak için adım atmak isteyen İncila, Kadir ile nişanı atar. İncila'nın Ozan ile evliliğinin kaldığını öğrenen Müberra büyük bir hayal kırıklığına uğrarken, İncila kendini sokakta bulur.

İncila'yı nankörlükle suçlayan Naz ona yaptığı baskıların dozunu artırırken, bu zorba tavırlardan rahatsız olan Mete, gidişata son vermek için Naz ile karşı karşıya gelir. Filiz, İncila ile ilgili büyük gerçeği öğrenmenin şokunu yaşar. İncila'yı kaybetmek istemeyen Naz, Kadir ile bir anlaşma yapar. İçinde sıkıştıkları çıkmazları ve kaosu geride bırakmak isteyen Mete ve İncila, yeni bir hayata yelken açmanın hazırlığındayken, Naz hiç beklenmedik bir haber verir.

Sakla Beni 11. YENİ BÖLÜM İZLE

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