Yılbaşı gecesi uğradıkları saldırıdan Devin ağır yaralı olarak kurtulurken Aslan; yalnızca aşkını değil, doğacak bebeklerini de kaybetme ihtimaliyle yüz yüze gelir. Hayattaki en büyük korkusuyla karşı karşıya kalan Aslan'ın artık tek bir hedefi vardır: İlyas ve bu olayda parmağı olan herkes Devin gözlerini açana kadar ortadan kalkacaktır. Cihan ise Aslan'ın yanında olur. İki kardeş harekete geçerken Aslan korkusuzca ölüme meydan okuyacaktır.

Hülya ise olay gecesi ailenin yerini İlyas'a söyleyen kişinin peşine düşerken; Nedret de onu yalnız bırakmaz. Aileleriyle tehdit edilen Tuguli, İskoç ve Eko ise baş şüphelileri olacaktır. Acaba ailenin yerini söyleyen kişi kimdir? İlyas bir yandan Aslan'la mücadelesini sürdürürken diğer yandan da kendi planını işletmeye devam eder. Türkiye'den kaçma planı yapan İlyas, yıllar sonra bulduğu oğlu Bedri'yi yanında götürmek ister. Aslan ve Cihan, olaya karışan kim varsa teker teker ortadan kaldırırken geriye yalnızca İlyas kalır. Acaba Aslan, İlyas'tan sonsuza dek kurtulmayı başarabilecek midir?

AİLE 27. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Devin'in sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşanır. Aslan soluğu hastanede alırken başta Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) ve Devin(Serenay Sarıkaya) olmak üzere tüm aileyi etkileyecek büyük bir tehdit, ortaya çıkacağı gün için hazırlanmaktadır.