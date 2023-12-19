Masterchef 19 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te potaya kim gitti?

Masterchef 19 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te potaya kim gitti?

TV8'in sevilen programı Masterchef dokunulmazlık oyunu ile hafta boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme potasına girmekten kurtuluyor. Masterchef'in 19 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Aralık Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2023- 01:02