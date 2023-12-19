Masterchef 19 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef'te potaya kim gitti?
TV8'in sevilen programı Masterchef dokunulmazlık oyunu ile hafta boyunca izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı eleme potasına girmekten kurtuluyor. Masterchef'in 19 Aralık tarihli bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Aralık Masterchef eleme adayı kim oldu, potaya kim gitti? Detaylar haberimizde...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 20.12.2023- 01:02
Masterchef dokunulmazlık oyunu izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dokunulmazlığı kazanan takım oyuncuları eleme potasından kurtuluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef All Star Somer, Danilo ve Mehmet şeflerin direktörlüğünde ilerliyor. Peki, Masterchef 19 Aralık dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'in 19 Aralık Salı tarihli bölümünde dokunulmazlık oyununu Kıvanç kazandı.