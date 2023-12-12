AİLE 24. BÖLÜM İZLE | Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile 24. bölümü ile ekrana geldi. Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra aynı yapımda buluşturan, yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Tutku dolu bir aşk hikayesini konu edinen dizinin 24. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında Aile 24. bölüm izle, SHOW TV Aile yeni bölüm full izle - Aile dizisi canlı izle 24. bölüm tek parça sorgulamaları yapıyor. İşte Aile dizisi 24. yeni bölüm bilgileri...

AİLE 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE DİZİSİ 24. BÖLÜM KONUSU NE?

Devin babasının yasını yaşarken, en büyük desteği Aslan'dan görmektedir. Ancak Ergun'un ölümünde cinayet şüphesi olduğunun ortaya çıkmasıyla Aslan ve Devin için yeni bir mücadele başlar. Aslan'ın araştırmaları Ergun'un ölümüne sebep olabilecek iki kişiyi işaret etmektedir: Hülya ve Ergun'un eski ortağı Sermet. Yaşananlarda Hülya'nın payı olması ihtimaliyle sarsılan Aslan, kendini hayatının en zor sınavında bulur. Ergun'un ölüm emrini veren kişi; iyileşme yolundaki annesi çıkarsa Aslan ne yapacaktır? Sırtında bu koca yükle gerçeğin peşine düşen Aslan, Ergun'un ortağının izini sürer.

Devin ise diğer koldan Hülya'yla ilgili araştırmalarını sürdürür. Sevdem Vakfı'nın yaklaşan başkanlık seçimi için çalışmalara başlayan Hülya'nın bu seçimde büyük bir rakibi vardır: Nedret. Ergun'un ölümünde Hülya'nın parmağı olduğunu düşünen Nedret, bu olayın peşini bırakmayacaktır. Cihan büyük bir depresyona sürüklenen Serap'a iyi gelmeye çalışır. Serap'ın, Soykanlarla ilgili büyük bir sırrı olduğunu anlayan Cihan, sevdiği kadının yaralarını sarabilmek için çabalar. Diğer taraftan Bedri, annesinin geçmişle ilgili sakladığı sırrın peşine düşer. Aslan ve Devin, araştırmalarının sonuna gelir. Eğer bu olayın azmettiricisi annesi çıkarsa Aslan'ın hayatının en zor kararını vermesi gerekecektir. Peki Ergun'un ölümünün ardındaki kişi kimdir? Hülya mı? Yoksa eski ortağı Sermet mi?

AİLE OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ

Serenay Sarıkaya

Nejat İşler

Canan Ergüder

Ushan Çakır

Umutcan Ütebay

Yüsra Geyik

Selin Şekerci

Mert Denizmen

Ecem Simge Yurdatapan

Levent Ülgen

Emel Göksu

Nur Sürer

AİLE 24. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AİLE TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN