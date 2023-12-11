SURVIVOR ALL STAR 2024 TAM KADRO RESİMLİ | Survivor'da takımlar belli oldu!

Survivor, yeni sezona damga vuracak isimlerle başlıyor. All Star ekibiyle geçmiş senelerde şampiyonluk için adını yazdıran isimlerin birbiriyle yarışacağı Survivor'da bu yıl, mavi ve kırmızı olmak üzere iki takım yarışacak. Takımlar kendi aralarında kadınlar ve erkekler olarak ayrılıkren Survior 2024 All Star resimli tam kadroyu sizler için derledik.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 11.12.2023- 11:02 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023- 11:02