SURVIVOR ALL STAR 2024 TAM KADRO RESİMLİ | Survivor'da takımlar belli oldu!

SURVIVOR'DA TAKIMLAR BELLİ OLDU | Survivor'ın yeni sezonunda yine heyecan dolu bölümler, izleyicilerini bekliyor. Ekranların en çok izlenen yarışam programlarından Survivor, 2024 yılında şampiyonları birbiriyle yarıştıracak. All Star kadrosuyla ekranlara dönen Survivor'da takımların netleşmesiyle takımların nasıl olacağı ve kadroda yer alan isimler merak ediliyor. İşte 2024 Survivor All Star mavi ve kırmızı takım kadrosu...
SURVIVOR ALL STAR 2024 TAM KADRO RESİMLİ |
💥MAVİ TAKIM (KADINLAR)
Nefise Karatay 👆
Seda Ocak 👆
Begüm Yücetan 👆
Sahra Işık 👆
Seda Aktuğlu 👆
Damla Can👆
💥KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)
Pınar Saka👆
Merve Aydın👆
Nagihan Karadere👆
Gizem Memiç👆
Aleyna Kalaycıoğlu👆
Berna Canbeldek👆
💥MAVİ TAKIM (ERKEKLER)
Hakan Hatipoğlu👆
Yiğit Poyraz👆
Yasin Obuz👆
Özgür Tetik👆
Yunus Emre👆
Ogeday Girişken👆
💥KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)
Doğukan Manço👆
Furkan Kızılay👆
Ersin Korkut👆
Sercan Yıldırım👆
Turabi👆
Bozok Gören👆
Nihat Altınkaya👆