Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni 6. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in yer aldığı dizi büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri 6. bölüm fragmanını araştırıyor. İşte Sakla Beni 6. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Sakla Beni dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Perşembe günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Sakla Beni için yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor. Arama motorlarında sorgulanan Sakla Beni fragman izle konusunu ve yeni bölüm detayları sizler için derledik...

SAKLA BENİ 6. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬 SAKLA BENİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

SAKLA BENİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İncila'nın Mete'ye attığı tokadı gören Naz büyük bir şaşkınlık yaşarken, zor bir durumda kalan ikili Naz'a ve ev halkına en uygun açıklamayı yapmaya çalışır. Bu son gelişme tüm şimşekleri İncila'nın üstüne çekerken, Naz'ın tüm gücüyle onun arkasında durması İncila'nın yaşadığı suçluluk duygusunu daha da artırır.

İncila ve Mete git gide daha büyük bir çıkmaza girerken, kızını İncila'dan uzak tutmak isteyen Filiz, Müberra ile sorunu çözecek bir plan için harekete geçer. Bu planı halasından öğrenen İncila, içine sıkıştığı çıkmazdan kurtulabilmek için mücadele ederken yanlış birine güvendiğinin farkında değildir.

Düğün günü Filiz'in ani hamlesiyle herkes için içinden çıkılmaz hale gelirken, İncila'nın bir kaçış planı peşinde olduğunu öğrenen Mete onunla yüzleşir. İncila tüm suçlamalarına rağmen Mete'nin karşısında dik durmaya çalışırken bu sefer zor bir karar vermesi gereken kişi Mete olacaktır.